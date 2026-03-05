Lonza hatte im Jahr 2018 eine Mehrheitsbeteiligung am Pharmaunternehmen Octane Biotech mit Sitz im kanadischen Kingston übernommen. «Die Vereinbarung spiegelt die strategische Entscheidung von Lonza wider, sich auf unser Kerngeschäft als Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), unsere langfristigen Wachstumsprioritäten und unser kontinuierliches Engagement im Bereich Biowissenschaften zu konzentrieren», lässt sich Daniel Palmacci, Leiter Specialized Modalities bei Lonza, in der Mitteilung zitieren.