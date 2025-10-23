Und auch in der Sparte Advanced Synthesis, welche hybride chemische sowie biologische Lösungen umfasst, ist die Nachfrage nach Biokonjugaten und Produkten im Bereich kleiner Moleküle weiter stark. In der dritten Sparte Specialized Modalities sind die die Bereiche Cell & Gene-Technologien, mRNA, Microbial und Biosciences enthalten. Sie hat sich laut der Mitteilung im dritten Quartal wie erwartet weiter verbessert.