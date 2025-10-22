In der ersten Handelsstunde sank der Kurs zeitweise um fast acht Prozent, damit war die Aktie Schlusslicht im EuroStoxx 50 . Das Papier hat bislang in diesem Jahr eine Berg- und Talfahrt hingelegt, nachdem es im Juni 2024 noch einen Höchststand bei knapp 462 Euro erreicht hatte. Von diesem Rekord ist die Aktie inzwischen weit entfernt, obwohl sie seit dem Jahreswechsel zugelegt hat. Zur Wochenmitte wurden zuletzt rund 375 Euro pro Anteilsschein gezahlt, durch die aktuellen Verluste ist auch das bisherige Jahresplus auf unter zehn Prozent abgeschmolzen.