L'Oreal hingegen spürte Rückenwind, nachdem sich die Märkte in den USA und China schon in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres zu erholen begonnen hatten. Die beiden Länder sind die grössten Absatzmärkte des französischen Konzerns. Das Geschäft in Nordamerika wuchs im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 7,6 Prozent. Nordasien legte lediglich um 4,8 Prozent zu, allerdings lag die Wachstumsrate in China laut Mitteilung im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.