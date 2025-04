Der Umsatz zog um 4,4 Prozent auf 11,73 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis waren es 3,5 Prozent Plus. Analysten hatten nur mit einem Anstieg von etwas mehr als einem Prozent gerechnet. Die in den USA gehandelten Aktien-Hinterlegungsscheine (ADRs) des Konzerns legten nach der Mitteilung um über 5 Prozent zu.