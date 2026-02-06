TK-Stahlchefin: «Faire und für alle Beteiligten tragfähige Lösung»

Thyssenkrupp-Stahlchefin Marie Jaroni nannte die Einigung einen «Meilenstein zur (...) zukunftsfesten Aufstellung» von Thyssenkrupp Steel. «Mit der Vereinbarung ist es uns gelungen, eine faire und für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu erzielen. Damit kommen wir unserer Verantwortung sowohl für Thyssenkrupp Steel als Ganzes als auch für die HKM-Beschäftigten nach», erklärte sie.