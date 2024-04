Im Luftverkehr suchen die Tarifparteien und ein Schlichter nach Lösungen für zwei verschiedene Tarifkonflikte, die in diesem Jahr bereits zu Streiks geführt haben. Am Freitag wurde weiter über einen Tarifabschluss für das Lufthansa -Kabinenpersonal verhandelt. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Ufo vertagten die am Vortag begonnene Verhandlungsrunde schliesslich auf kommende Woche, wie die Lufthansa am Abend mitteilte.