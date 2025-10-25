Diebe hatten am Sonntag acht wertvolle Stücke im Schätzwert von 102 Millionen Dollar aus der Sammlung des Louvre gestohlen. Sie waren während der Öffnungszeiten mit einem Kran in das meistbesuchte Museum der Welt eingebrochen und hatten ein Fenster in einem oberen Stockwerk eingeschlagen. Anschliessend flüchteten sie auf Motorrädern. Der Diebstahl sorgte weltweit für Schlagzeilen und löste in Frankreich eine Debatte über die aus Sicht einiger als nationale Demütigung empfundene Tat aus.