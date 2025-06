Die Tage von Löwensenf aus Düsseldorf sind gezählt: Die Produktion soll dort schrittweise bis zum Jahresende auslaufen, teilte der Löwensenf-Eigentümer Develey Senf & Feinkost GmbH mit. Dass die Produktion verlagert werden soll, hatte das Unternehmen bereits im Februar mitgeteilt. Unklar war bislang, wann genau dies geschehen soll. Nach früheren Angaben sind 40 Beschäftigte in der Produktion und 14 in der Verwaltung von der Schliessung in Düsseldorf betroffen.