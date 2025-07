Konzernchef David Schwimmer kündigte am Donnerstag in London zudem einen weiteren Rückkauf von eigenen Aktien an - dieses Mal für bis zu eine Milliarde britische Pfund (knapp 1,2 Milliarden Euro) und erhöhte die Margenprognose. Das Wachstumsziel wurde bestätigt. An der Börse ginge es für die im Stoxx 50 notierten Aktien dennoch kräftig nach unten.