Die Zahlen kamen am Kapitalmarkt gut an. Die seit Kurzem im Stoxx 50 gelistete Aktie kletterte auf ein Rekordhoch. In der Spitze kostete das Papier 10'830 Pence. Bis zum Handelsende konnte die Aktie das Niveau nicht halten, schloss aber immer noch mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 10'655 Pence.