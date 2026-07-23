Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX setzt seine Jahresziele nach einem überraschend guten zweiten Quartal ein weiteres Mal nach oben. Der bereinigte Umsatz soll nun 95 bis 96 Milliarden US-Dollar (83,3 bis 84,1 Mrd Euro) erreichen, teilte der Mutterkonzern des Rüstungsunternehmens Raytheon, des Luftfahrt-Zulieferers Collins und des Triebwerksbauers Pratt & Whitney am Donnerstag in Arlington mit. Das sind jeweils 2,5 Milliarden mehr als bisher angepeilt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mit 7,10 bis 7,35 Dollar ebenfalls höher ausfallen als zuletzt in Aussicht gestellt.