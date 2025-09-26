«Diese Entscheidung folgt auf eine gründliche Überprüfung der laufenden Produktionsqualität von Boeing», schrieb die Behörde. «Die FAA wird weiterhin eine direkte und strenge Aufsicht über die Produktionsprozesse von Boeing ausüben.» Zunächst sollen sich die Prüfer von Behörde und Hersteller bei den Endabnahmen der Maschinen wöchentlich abwechseln. Zuvor hatte das «Wall Street Journal» darüber berichtet.