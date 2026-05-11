Nach Kriegsbeginn am 28. Februar hatten israelische Fluggesellschaften ihre Flugzeuge ins Ausland verlegt, damit sie bei iranischen Raketenangriffen nicht beschädigt werden. Seitdem seien nicht alle Flieger zurückgebracht worden, hiess es in dem Bericht. Dies führe nicht nur zu höheren Flugkosten, sondern schränke auch die Anzahl der Flüge ein, die israelische Fluggesellschaften durchführen könnten.