Der neu formierte weltgrösste Triebwerksbauer GE Aerospace rechnet mit besseren Geschäften. Der operative Gewinn im Luftfahrtgeschäft solle in diesem Jahr 6,2 bis 6,6 Milliarden US-Dollar (5,8 bis 6,2 Mrd Euro) erreichen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Boston mit. Bisher hatte das Management 6 bis 6,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im frühen US-Handel legte die Aktie von GE Aerospace um rund fünf Prozent zu.