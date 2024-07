Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX hat im zweiten Quartal vom starken Luftverkehr und Rüstungsaufträgen profitiert. So liefen die Geschäfte der Tochter Pratt & Whitney mit Triebwerken sowie mit deren Wartung und Reparatur gut; und dem Rüstungsanbieter Raytheon spielte die Nachfrage nach Patriot-Flugabwehrtechnik und Stinger-Flugabwehrraketen in die Karten. Die RTX-Aktien stiegen am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um mehr als drei Prozent.