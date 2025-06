Auch den Weltraum will die EU nicht autoritären Mächten überlassen, wie Anfang des Jahres der für die Raumfahrt zuständige Kommissar Andrius Kubilius sagte. Er kündigte ein «EU-Weltraumgesetz» an, um einen gemeinsamen europäischen Markt für diesen Sektor zu schaffen. In Le Bourget erhält die Raumfahrt mit dem «Paris Space Hub» in diesem Jahr mehr Platz.