Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge könnte Kerosin in Teilen Europas wegen der Lage in der Strasse von Hormus in den nächsten Wochen knapp werden. «Mehrere europäische Länder könnten in den kommenden sechs Wochen einer beginnenden Knappheit von Kerosin gegenüberstehen», hiess es von der in Paris ansässigen IEA. Dies hänge davon ab, wie viel der eingebüssten Lieferungen aus dem Mittleren Osten Länder durch andere Importe wettmachen könnten./cab/DP/zb