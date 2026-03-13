Der Krieg gegen den Iran treibt die Kosten für Luftfracht in die Höhe. Auf den Routen zwischen Südasien ‌und ⁠Europa seien die Frachtraten seit Beginn der Kämpfe um bis zu ⁠70 Prozent gestiegen, teilte die Buchungsplattform Freightos mit. Grund seien Sperrungen des Luftraums und die ‌Blockade wichtiger Seewege. Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel erklärte ‌am Freitag, dass internationale Logistikkonzerne bei ​Lieferungen in den Nahen Osten Medikamenten und verderblichen Waren wie Lebensmitteln Vorrang einräumen. Nach Angaben von Branchenexperten sitzen derzeit mehr als 100 Containerschiffe in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus fest. Dies zwinge viele Unternehmen, auf den ‌deutlich teureren Luftweg auszuweichen, um Lieferengpässe zu vermeiden.