Beim anstehenden Teilverkauf von Portugals Staatsfluglinie TAP haben es die europäischen Airline-Konzerne Lufthansa , Air France-KLM und IAG in die nächste Runde geschafft. Die drei Konzerne dürften nun unverbindliche Gebote für einen Minderheitsanteil an TAP abgeben, teilte Verkehrsminister Miguel Pinto Luz am Freitag mit. Die Deutsche Lufthansa, die französisch-niederländische Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG hatten im November ihr Interesse an einem Einstieg bei TAP erklärt.