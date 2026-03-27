Kerosinpreise explodiert

Die Preise für Flugtreibstoff haben sich im vergangenen Monat mehr als verdoppelt: Ein Fass Flugtreibstoff (159 Liter) kostet diese Woche im Schnitt in Europa 214,70 US-Dollar, wie aus der Statistik des Airline-Weltverbands IATA hervorgeht. Damit haben die Kerosinpreise deutlich mehr aufgeschlagen als das Erdöl. Dieses hat sich im vergangenen Monat «lediglich» um 50 Prozent verteuert.