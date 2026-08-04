Vorstandschef Carsten Spohr hält für 2026 im Tagesgeschäft einen Gewinnrückgang nun doch für möglich. Höhere Ticketpreise hätten den starken Anstieg der Treibstoffpreise bisher nicht ausgleichen können, erklärte der Manager. Zudem buchten die Kunden deutlich kurzfristiger, und die Kerosinpreise schwankten stark. Im zweiten Quartal brach der Gewinn noch stärker ein als gedacht. Der Iran-Krieg und das teure Kerosin drohen also die bisherigen Gewinnpläne des Managements zu durchkreuzen./ajx/stw/men