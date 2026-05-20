Was ist mit der dritten Startbahn?

Im Gegensatz zu der Erweiterung des Terminals ist ein anderes Projekt am Münchner Flughafen aber weiter höchst umstritten. Umweltschützer und Anwohner lehnen den Bau einer dritten Startbahn seit Jahren kategorisch ab. CSU und Freie Wähler hatten bei ihren Koalitionsverhandlungen das Projekt auf Eis gelegt, da sie sich nicht auf den Ausbau einigen konnten. Die Regierung von Oberbayern hatte dem Flughafen ein ewiges Baurecht erteilt. Spohr hatte jüngst aber schon erklärt, dass in Zukunft eine dritte Startbahn benötigt werde./had/DP/nas