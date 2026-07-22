Die Luftfahrtbranche allgemein - nicht nur Lufthansa und der Münchner Flughafen - geht nach wie vor von langfristig steigenden Passagierzahlen aus. Erst im Frühjahr war in München eine Erweiterung des Terminals 1 für bis zu sechs Millionen zusätzliche Passagiere in Betrieb gegangen, in Frankfurt öffnete das noch erheblich grössere Terminal 3 mit Platz für bis zu 19 Millionen Passagiere seine Pforten. Im vergangenen Jahr stiegen in München gut 43 Millionen Passagiere ein, aus oder um. Das waren 20 Millionen weniger als in Frankfurt, das nach wie vor mit grossem Abstand vorn liegt./cho/DP/mis