Der Schritt zur Mehrheit sei nicht für das laufende Jahr geplant, sagte Konzernchef Carsten Spohr in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Es ist in unserem Interesse, die italienische Regierung in den nächsten Monaten an Bord zu halten. Eine 100-Prozent-Übernahme ist aber das klare Ziel.» Dafür sei ein Festpreis von 829 Millionen Euro vereinbart, inklusive einer potenziellen variablen Komponente.