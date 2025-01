Laut Airline-Chef Jens Bischof will sich Eurowings um weitere Boeings bemühen, für die der Konzern noch weitere 60 Optionen besitzt. Die noch einmal um gut 40 Plätze grössere 737 Max 10 könne nach der Zertifizierung durch die Flugaufsicht auf einigen Strecken interessant sein. Zunächst werde aber eine gemischte Flotte am Start sein, für die es zusätzliche Trainings brauche. Diese zusätzliche Komplexität sei eingerechnet. Die Passagiere sollen in den neuen Flugzeugen von grösseren Handgepäckfächern, Auflademöglichkeiten am Sitz und moderner Beleuchtung profitieren./ceb/DP/nas