Immer noch fast 2500 Gestrandete

Laut den am Dienstagmittag aktualisierten Zahlen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten befinden sich immer noch rund 2450 Reisende aus der Schweiz im Nahen Osten auf der Liste der Travel Admin App. Die meisten von ihnen, nämlich 1400, befinden sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gefolgt von Oman (310) und Katar (270).