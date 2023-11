Die Lufthansa will ihre Wartungssparte komplett behalten. Der Plan für den Verkauf eines Minderheitsanteils an der Lufthansa Technik werde nicht weiterverfolgen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Vielmehr sollen die in den vergangenen Monaten entwickelten Wachstumspläne eigenständig umgesetzt werden. Die Aktie drehte auf die Nachricht hin ins Minus und fiel zuletzt um mehr als ein Prozent.

30.11.2023 10:44