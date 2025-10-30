Ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten haben bei der Lufthansa im Sommer einen Gewinnanstieg verhindert. Obwohl der Konzern dank pünktlicherer Flüge weniger Entschädigungen an Passagiere bezahlen musste, blieb im dritten Quartal weniger Gewinn übrig als ein Jahr zuvor. Vorstandschef Carsten Spohr sieht die Lufthansa dennoch auf gutem Weg zu einem höheren operativen Gewinn im laufenden Jahr. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.