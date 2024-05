Die Swiss war laut Spohr im vergangenen Jahr die zuverlässigste Airline in Europa, jedoch gab es Probleme mit der Pünktlichkeit, an denen gearbeitet werde. Die Lufthansa strebe eine Verbesserung des Net Promoter Scores (NPS) an und plant langfristig, diesen Wert zu steigern. Trotz hoher Streikkosten und anderen Herausforderungen betonte Spohr die Bedeutung von Tariffrieden und langfristigen Lösungen.