Nach Corona habe man nun die «irre Situation», dass ausserhalb der Drehkreuze München und Frankfurt drei Viertel der früheren innerdeutschen Verbindungen aus Kostengründen nicht mehr angeboten würden. «Es geht um den Luftfahrtstandort Deutschland, der sich zunehmend abhängt», mahnt Spohr. Wirtschaftlich starke Regionen seien deutlich schlechter angebunden als vor der Pandemie. Es sei daher seine Hoffnung, dass eine zunehmende Zahl von Ministerpräsidenten erkenne: «Was hier passiert, ist für unseren Standort ein grosser Nachteil.»