Skeptisch ist der Lufthansa-Chef beim zweiten wichtigen Hebel, dem Einsatz nachhaltigen Flugbenzins (SAF). Es ist erst in sehr geringer Menge vorhanden und bis zu fünf Mal so teuer wie fossiles Kerosin. Ab dem kommenden Jahr schreibt die EU den Treibstoffherstellern vor, an die Airlines zwei Prozent ihres Bedarfs SAF zu liefern, die Quote steigt dann schrittweise. In der Branche wird bezweifelt, dass es genug SAF zum Erfüllen der Quote geben wird. «Die muss es aber geben, und das muss jemand bezahlen», sagte Spohr.