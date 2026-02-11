Ziele der Gewerkschaften

Die 4800 Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo streiken für höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Betriebs- und Übergangsrenten. Hierzu liegt schon seit dem Herbst eine Urabstimmung der Mitglieder vor, die mit deutlicher Mehrheit für Arbeitskampfmassnahmen gestimmt haben. Von einem Streik hatte die Gewerkschaft zuletzt abgesehen. Nach sieben Verhandlungsrunden blieb auch ein vorerst letztes Angebot der VC nach ihren Angaben ohne Reaktion.