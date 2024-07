Die Lufthansa dünnt ihren Flugplan aus, weil weltweit die Preise für Flugtickets unter Druck stehen. Grund ist das schnelle Wachstum des Angebots in den vergangenen Monaten, das die Konkurrenz erhöht und den Kunden mehr Auswahl gibt. Vor allem in Richtung Asien machen die chinesischen Airlines Druck auf die Preise in der Economy-Klasse, berichtet der Konzern. Konzernchef Carsten Spohr spricht von einer «Normalisierung» der Preise, die beim Neustart nach der Corona-Pandemie deutlich zugelegt hatten.