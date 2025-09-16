Der Manager solle bei der Lufthansa-Hauptversammlung am 12. Mai 2026 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen werden und dann an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werden. Teyssen tritt an der Spitze von Europas grösstem Luftfahrtkonzerns, zu dem auch die Swiss gehört, die Nachfolge von Karl-Ludwig Kley an.