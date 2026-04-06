Vor 100 Jahren sind die ersten Maschinen der Lufthansa zu Linienflügen gestartet. Am 6. April 1926 hoben zwei Flugzeuge vom Flughafen Berlin-Tempelhof ab - die eine auf den Weg nach Zürich, die andere nach Köln - am Ostermontag wurde das Jubiläum in Berlin gefeiert. «Geprägt von Pioniergeist und Leidenschaft nahm hier in Berlin alles seinen Anfang», teilte der Chef von Lufthansa Airlines, Jens Ritter, mit.