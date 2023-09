Die vor zwei Jahren gegründete Ferienflugtochter der Lufthansa erhält einen neuen Markenauftritt. Aus Eurowings Discover wird Discover Airlines, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Mit dem neuen Namen ist auch ein neues Marken-Design verbunden, das über die Farben Blau und Gelb die Nähe zur Lufthansa wie auch die Freizeitausrichtung der Airline betont. Ein erster Jet in neuer Lackierung soll am Mittwoch von Frankfurt nach Mallorca fliegen.

05.09.2023 11:48