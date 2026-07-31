Der scheidende CEO habe Edelweiss in seiner Amtszeit entscheidend geprägt, so die Mitteilung: So stieg die Zahl der Mitarbeitenden bei der Ferienfluggesellschaft unter Bauers Führung von knapp 500 auf heute fast 1700 Personen. Das Streckennetz wurde in dieser Zeit von rund 40 auf über 100 Destinationen ausgebaut, die Anzahl der beförderten Gäste verdreifacht und die Flotte wie auch das Produkt seien kontinuierlich modernisiert worden.