Nach dem Streik der Flugbegleiter der Lufthansa hat die Fluggesellschaft die am Vortag ausgefallenen Verbindungen am Hauptstadtflughafen BER wieder aufgenommen. Erste Flüge nach München und Frankfurt sind am frühen Morgen wie geplant gestartet, wie eine Flughafensprecherin auf dpa-Anfrage sagte. «Alles fliegt nach Plan, auch die Lufthansa.» Am Freitag waren nahezu sämtliche innerdeutsche Verbindungen der Lufthansa am BER aufgrund des Arbeitskampfes ausgefallen.