Abgangsangebot für Flugbegleiter läuft

Im März teilte die Airline zudem mit, dass alle rund 4000 Kabinenmitarbeitenden an der Basis in Zürich ein «Angebot eines freiwilligen Abgangs» erhalten hätten. Dies gehe mit einer entsprechenden Entschädigung einher. «Das Angebot ist auf positive Resonanz gestossen», sagt der Swiss-Sprecher nun. Einige der Mitarbeitenden hätten das Angebot bereits in Anspruch genommen.