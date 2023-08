Die Lufthansa holt auch ihre letzten beiden eingemotteten Grossraumflugzeuge vom Typ Airbus A380 zurück. Die Flugzeuge sind derzeit noch im spanischen Teruel geparkt und sollen zwischen 2024 und 2025 wieder in die Flotte integriert werden, wie eine Lufthansa-Sprecherin am Donnerstag bestätigte. Hintergrund sind Lieferschwierigkeiten für neue Langstreckenjets. Damit werden insgesamt acht Maschinen des grössten Passagierflugzeugs der Welt in München stationiert. Zuerst hatte das Portal «Aerotelegraph» berichtet.

31.08.2023 15:08