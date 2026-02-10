Der Lufthansa -Konzern setzt nun auch an seinem grössten Drehkreuz in Frankfurt die neue Kurzstreckengesellschaft Lufthansa City Airlines ein. Nach einem ersten Start am Montag nach Manchester soll die Flotte bis zum Herbst auf sieben Flugzeuge vom Typ A320neo anwachsen, wie das Unternehmen mitteilt. Bislang sind 13 Flugzeuge des Flugbetriebs am zweiten Drehkreuz in München stationiert.