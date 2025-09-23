Die Lufthansa hatte während der Corona-Pandemie und danach mehrfach mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu zählten zehntausende liegengebliebene Gepäckstücke, Verspätungen und lange Warteschlangen an den Schaltern. Während des Münchner Oktoberfests 2024 hatten an einem Tag hunderte Passagiere wegen überlasteter Sicherheitskontrollen am Münchner Flughafen ihre Maschinen verpasst. Inzwischen hat der Flughafen seine Kapazitäten in dieser Hinsicht erhöht: «Wir haben wesentlich mehr Kontrollspuren als vor einem Jahr», sagte Reitz. Die Münchner Flughafengesellschaft und die Lufthansa betreiben das Terminal 2 gemeinsam./cho/DP/stw
