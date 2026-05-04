Inmitten turbulenter Zeiten mit Streiks in Serie will die Lufthansa bei Passagieren mit einem neuen Service auf der Langstrecke punkten. Mit dem Konzept FOX - kurz für «Future Onboard Experience» - habe man sämtliche Serviceelemente in allen Reiseklassen überarbeitet, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Es handle sich um eine der grössten Investitionen in das Kundenerlebnis an Bord in der Geschichte der Airline. Dafür investiere man dieses Jahr mehr als 70 Millionen Euro in den Service in allen Klassen, sagte Jens Ritter, Chef der Lufthansa Airlines.