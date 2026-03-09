Schon in der vergangenen Woche war festgelegt worden, dass Amman und Erbil bis einschliesslich 15. März nicht angeflogen werden. Beirut-Flüge sind bis einschliesslich 28. März gestrichen und Teheran bis einschliesslich 30. April.
Die Flughäfen in Riad, Jeddah und Larnaca auf Zypern werden planmässig bedient. Lufthansa schickt zudem Chartermaschinen im Auftrag von Reiseveranstaltern und für die Bundesregierung. Hier ist ein weiterer Flug von Maskat im Oman geplant, der am Dienstagmorgen in Frankfurt landen soll./ceb/DP/stw
(AWP)