Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern weiterhin nicht zu bestimmten Zielen in der Region. Die verschiedenen Airlines der Gruppe setzen die Flüge nach Dammam, Dubai und Abu Dhabi bis einschliesslich Sonntag (15. März) aus, wie das Unternehmen mitteilte. Die Verbindungen nach Tel Aviv bleiben bis einschliesslich Grün-Donnerstag (2. April) eingestellt.