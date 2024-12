Die Lufthansa macht die zeitweise holprigen Abläufe an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München zur Chefsache. Airline-Chef Jens Ritter soll die Zusammenarbeit der einzelnen Lufthansa-Teams und ihrer Dienstleister am Münchener Flughafen verbessern. Die gleiche Aufgabe übernimmt in Frankfurt Ritters Vorgänger, der für den Betrieb zuständige Bereichsvorstand und Pilot Klaus Froese.