Nach einem Anstieg um bis zu 2,2 Prozent behaupteten die Titel am späten Vormittag ein Plus von 1,7 Prozent auf 7,88 Euro. Damit steuern sie auf den fünften Gewinntag in Folge mit einem Kurszuwachs um bis zu mehr als 8 Prozent zu. Mit knapp 28 Prozent haben die Titel seit Jahresbeginn um etwa 10 Prozentpunkte stärker zugelegt als der MDax der mittelgrossen deutschen Unternehmen.