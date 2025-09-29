Nach einem Anstieg um bis zu 2,2 Prozent lag das Papier am Nachmittag 0,8 Prozent im Plus bei 7,81 Euro. Damit steuern sie auf den fünften Gewinntag in Folge zu. Mit über 27 Prozent haben die Titel seit Jahresbeginn um etwa 10 Prozentpunkte stärker zugelegt als der MDax der mittelgrossen deutschen Unternehmen.