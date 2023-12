An der Börse lösten die Neuigkeiten am Morgen nur einen kurzzeitigen Kursrutsch aus. Kurz nach Handelsstart ging der Kurs der Lufthansa-Aktie um gut zwei Prozent in den Keller, drehte jedoch noch in der ersten Handelsstunde zeitweise knapp ins Plus. Zuletzt lag das Papier mit einem halben Prozent im Minus bei 7,93 Euro, gehörte aber weiterhin zu den schwächeren Titeln im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Nach einigem Auf und Ab in den vergangenen Monaten hat das Papier im bisherigen Jahresverlauf noch rund 2,4 Prozent gewonnen.