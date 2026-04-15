Zudem sollen vorerst keine externen Mitarbeiter mehr für nichtoperative Funktionen eingestellt werden. Neue Stellen und neue Beraterverträge soll es ebenfalls nicht mehr geben. Offene Jobs dürfen nur noch mit Genehmigung des Vorstands besetzt werden. Ein Teil der Massnahmen sei bereits im aktuellen Sparprogramm der Airline Lufthansa enthalten, hiess es in der Unternehmenszentrale.